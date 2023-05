SUUR SEGADUS ⟩ Naine soovis lennata koju, kuid jõudis hoopis üllatavasse sihtkohta

Stjuardessi nägu muutus selle peale väga tõsiseks ning ta ütles naisele, et see lennuk lendab Jamaicale. Lisaks sellele, et naine oli sattunud täiesti vale lennu peale, tekitas probleeme ka see, et Beverly polnud endaga kaasa võtnud passi, sest ta ei plaaninud riigist välja lennata.

Selgus, et sel ajal, kui naine lennujaama tualetis käis, muutus tema lennu pardalemineku värav ning väravast väljunud lend suundus nüüd Kariibi mere poole. Õnneks lubasid Jamaica võimud tal maandumisel lennujaamas viibida, sest see tähendas, et ta polnud ametlikult USA pinnalt lahkunud.