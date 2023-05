Mida teha Võrumaal?

Pokumaal asuvad Pokukoda, Padasoomäe kui Hauka talukoht, kus saab tutvust teha lammaste ja jänestega. Pokukoda võlub külastajaid Edgar Valteri kauni loominguga ning ette tellides saab õhtul suitsusauna nautida. Pokumaal saab imetleda näituseid ja külastada toredaid kontserte. Näiteks 29. juulil on tulemas Marko Matvere juubelikontsert, kus astuvad üles mitmed eestlaste poolt armastatud artistid. Veel on on kavas näiteks Jaan Tätte ja Lauri Saatpalu kontserdid. Lisaks kaunile kunstile on võimalik läbida taimede või Laanetarga õpperadu ning vaadata silmapiiri linnuvaatlustornist.