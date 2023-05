Maisest varast ilma jäänud merekaru loodab, et Hispaania politsei suudab vargad tabada

Eesti filmilooja Priit Valkna oli Hispaaniasse saabunud läbi Maroko üle Atlandi viinud purjereisilt ning ootas Lõuna-Hispaanias Puerto Deportivo de Malagas ööl vastu 3. maid purjejahti, mis pidi teda edasi Suurbritanniasse viima. Oodates jäi mees tukkuma sadama territooriumi värava juures.

«Toetasin kotid enda kõrvale, enda arust ma oleks neid hoidnud nagu kaenlas veel,» räägib Valkna, kes ärkas öösel ja sai aru, et pagas kogu pikale merereisile kaasa võetud varaga on kadunud. «Need olid nagu tsemendikotid, väga rasked,» märgib Valkna, kes keeldus pikalt uskumast, et kraam võib tõesti varastatud olla. «Tuterdasin seal mööda promenaadi ringi ja arvasin algul, et see on mingi nali.»

Lisaks dokumentidele, päevikutele, arvutile ja telefonidele läksid kaduma ka kõvaketas reisidel tehtud piltidega ja hulk riideid. Kahju suuruse arvab Valkna jäävat 6000 euro ümber.

Valkna lootused on praegu Marbella politseil. Erakogu

Saatuselöögist räsituna kondas Valkna esimesel vargusjärgsel päeval mööda linna «otsekui zombie», «kahe suure jope ja tühja pilguga», saades siis ootamatut abi tuttavalt Paraguai abielupaarilt: nemad andsid Valknale kasutada ühe üleliigse telefoni ja juba oli Eestist saabumas ka uus SIM-kaart, mille Valkna oli tellinud varem, kuna eelmine sai Atlandi ookeanil veel all iPhonega filmides niiskuskahjustusi. «Olen seda varem teinud korduvalt ja nii saab väga ilusaid võtteid,» märgib Valkna iPhonega vee all filmimise kohta. Kuid nüüd on veealused kaadrid koos palju muu reisil kogutuga kadunud.