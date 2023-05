SINNA JA TAGASI ⟩ Ühe suuna piletid

Kuulsin hiljuti, et tuttava tuttav müüb Tallinnas oma kinnisvara: plaanis on minna elama Türgimaale. Tuttav lisas emotsionaalselt, et temalgi on nüüd plaanis teha sedasama ja muuta Türgi oma uueks koduks, sest soe olla seal päike ja soojad olla ka inimesed.