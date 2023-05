Pilt on illustreeriv.

Kui järgmisel puhkusel tekib mõte hotellitoas kohvimasinat kasutada, siis tasuks selle idee peale pisut tõsisemalt mõelda. Üks stjuardess paljastas, et lennusaatjad kasutavad tihti just hotellide kohvimasinaid, et ühte ebahügieenilist probleemi lahendada.