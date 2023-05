SUUR MÕISTATUS ⟩ Turiste meelitab salapärane auk, mis põleb juba pool sajandit

Lausa hirmutavat kraatrit nimetavad nii kohalikud kui ka turistid «põrgu väravateks», sest suur leekides auk meenutab justkui mõnda maavälist portaali. Teatakse, et tegemist on gaasikraatriga ning mõned arvavad, et selle põhjustas Nõukogude Liidu gaasivälja puurimisoperatsioon, mis neil ebaõnnestus, kirjutab LADBible.

Arvatakse, et pihta sai gaasikoobas, mille tagajärjel kukkus puurimisseade sinna sisse ning maa vajus selle all kokku. Oletuste kohaselt on võimalik, et Nõukogude võimud otsustasid seejärel gaasi ära põletada ja süütasid tekkinud augu, et vältida ohtlike aurude laiemat levikut.

Darvaza kraater. Foto: Shutterstock

Kohalikud türkmeeni geoloogid väidavad, et kraater tekkis 1960. aastatel, kuid tuli süttis selles alles 20 aastat hiljem, 1980. aastatel. Kanada maadeavastaja George Kourounis uuris 2013. aastal kraatrit väga põhjalikult ja jõudis järeldusele, et tegelikult pole väga selge, kuidas see üldse alguse sai.

Kuigi pärast augu süütamist arvati, et see lõpetab põlemise mõne nädala pärast, on kraater veel 52 aastat hiljem hõõgumas ning on 70 meetrit lai ja üle 19 meetri sügav. 2018. aastal nimetas riigi president Karakumi kõrbes oleva augu «Karakumi säraks».