Kruiisil jahmatas naist turist, kes tuli hommikusöögile uskumatult maitsetus riietuses

Populaarse foorumisaidi Reddit kasutajate poole pöördus üks reisija, kes küsis, kui karmilt peaksid kruiisilaevad oma külastajate riietust jälgima. Paljud kruiisilaevad nõuavad sageli, et õhtusöögile minnes peaksid reisijad kandma viisakat või vahel lausa pidulikku riietust. Seda reeglit pole kehtestatud aga hommikusöögile mineku puhul ja mõned turistid on seda võimalust rõõmsasti kasutanud.

Postituse teinud reisija tõstatas viisaka riietuse teemal arutelu seetõttu, et ta nägi hiljuti laeval Rootsi lauda hommikusöögile minnes üht turisti pidžaamas oma einet nautimas. Tema sõnul oli see väga maitsetu käitumine ning kuigi tegemist on puhkusega, viibib inimene siiski avalikus ruumis, mitte oma koduköögis, kirjutab Mirror.

Üks reisija aga tunnistas, et ta kannaks merereisi hommikusöögil pidžaamat hea meelega. Ta kirjutas, et on omamoodi tore ärgata, hambaid pesta ja siis otse hommikusöögile suunduda. Teine inimene aga vastas arvamusele, öeldes, et kui inimene tahab süües end mugavalt tunda, võib ta kanda selleks sobivaid riideid, aga mitte neid, millega ta just voodist tõusis.

Sellega nõustusid ka mitmed teised kommenteerijad, kellest üks kirjutas, et pidžaama kandmine hommikusöögi ajal on vastuvõetav vaid siis, kui reisija sööb oma toas. Ta tõi näiteks ka paralleeli, et tavalises restoranis ei läheks ju keegi pidžaamas sööma.