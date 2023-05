SUUR TÜLI ⟩ Mehe šokeeriv magamisasend ärritas lennukis tema lähedal istunud naist

Naine väitis, et selline lähedus ei tohiks olla avalik ja nende nägemine rikub tema last. Unest äratatud mees oli naise arvamuse peale ärritunud ja hakkas temaga vaidlema, öeldes, et nad ei teinud lennukis midagi ebasündsat.

Postituse kirjutaja oli selleks hetkeks juba üsna vihaseks aetud ning ta nimetas naist jubedaks, sest ta piilus meest sel ajal, kui ta magas. See tekitas aga naises veelgi rohkem agressiivsust ja postituse kirjutaja tunnistab, et ta oleks pidanud tol hetkel hoopis naist ignoreerima.

Pärast juhtunut on mees oma reaktsiooni üle mõtlema jäänud ning küsib postituses inimeste käest nõu, kas tema käitumine oli õigustatud. Üks kommenteerija arvas, et kui paar oleks suudelnud või mõnel muul moel intiimsed olnud, oleks naise pahameel arusaadav olnud, kuid pea õlale toetamine ei tohiks inimesi niimoodi ärritada. Ta lisas, et võib-olla oleks sellel naisel mugavam, kui ta saaks oma lapse mullikilesse mässida ja teda siis 18-aastaseks saamiseni maailma eest varjus hoida.