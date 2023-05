LUKSUS VAID VANEMATELE ⟩ Rikas isa jagab, miks tema lapsed alati turistiklassis lendavad

Kinnisvaramogul Samuel Leeds postitab tavaliselt sotsiaalmeediasse nõuandeid ettevõtluse arendamiseks, kuid nüüd jagas 32-aastane mees hoopis vanemlikku nõu teistele jõukatele peredele. TikTokki postitatud videos näitab mees, kuidas nad perega reisivad ning hoiatab rikkaid vanemaid, et nad oma lapsi arutult hellitades ära ei rikuks, kirjutab Tyla.

Klipis jagab mees, kuidas ta oma kaks väikest last turistiklassi istuma jätab, et ta saaks oma naise Amandaga lennuki eesotsas esimeses klassis rikkalikult einestada. Ta selgitab, et ei taha oma lapsi esimeses klassis lennutades ära hellitada ning samas ei taha ta koos oma lastega istuda, sest ta on lennuki luksuslikumas osas viibimise välja teeninud.

Ta näitab, kuidas lapsed jäävad lennukis vanematest üsna kaugele istuma ning mees liigub nende juurest lennuki esiossa, kus ootab teda rikkalik söögikord. Video lõpus küsib ta inimestelt arvamust, kas nad nõustuvad tema mõtteviisiga või mitte.

Video alla laekunud kommentaarid olid üsna vastakad, sest kuigi leidus neid, kes mehe käitumist kiitsid, oli palju ka neid inimesi, kes nimetasid teda halvaks lapsevanemaks. Üks kommenteerja arvas, et mees õpetab sel viisil oma lastele väärtusliku õppetunni, et luksust pole võimalik niisama saada. Lisaks on see hea ka vanematele, sest nad saavad puhata ning säästavad natuke raha.