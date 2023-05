Egiptuse hauakambri avanud mees arvab, et teda tabas vaarao needus

1920. aastast pärit legend räägib, et arheoloogi Howard Carteri uurimisrühma liikmed surid vahetult pärast Tutanhamoni haua avastamist ja selle avamist. Kui mõned usuvad, et nende surma põhjustasid ohtlikud ained, mis hauakambrist eraldusid, siis arvavad teised, et see haud oli neetud, kirjutab LADBible.