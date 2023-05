ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Varia

Tartus AHHAAs toimub lavaluulefestival . See kirjandusfestival Prima Vista, AHHAA teaduskeskuse ja Eesti Lavaluule MTÜ koostöös sündiv festival ühendab luulemaailma ja tehnoloogia, et luua kordumatu kultuurikogemus, mis on esimene neljast rahvusvahelise projekti Urban Travel Machines festivalist.

Näitused ja muuseumid

KUMUs on näitus «Futuromarennia. Ukraina ja avangard», mis on avastuslik sissevaade Ukraina avangardkunsti, mis pürgis ühiskonna moderniseerimise poole. Radikaalsed tulevikuunelmad leidsid ilmeka väljenduse maalis ja lavakujunduses, arhitektuuris, kirjanduses ja filmikunstis. Oleksandra Eksteri, David Burljuki ja Vasil Jermilovi teosed on pärit muuseumidest, mis jätkavad tööd ka sõja ajal, Venemaa pidevate rünnakute all.