ÜLLATAV ⟩ Kohvri külge pandud kaamera paljastas, mis lennujaamas pagasiga juhtub

Selleks, et reisija saaks oma pagasit jälgida, on inimesed leidnud mitmeid loovaid lahendusi. Üks naine kasutas oma kadunud koti jälgimiseks Apple jälgimisseadet AirTag, mis andis talle telefoni teavituse, et tema reisile kaasa võetud kott on hoopis ühes McDonald’sis.