Turist jagab, millal on parim aeg külastada Rooma kuulsaimat vaatamisväärsust

Tuntud vaatamisväärsuste külastamine on tihti paras peavalu, sest enamasti tunglevad nende ümber suured rahvamassid ja vahel peab mõne kohaga tutvumiseks lausa mitu tundi järjekorras seisma. Paljud turistid unistavad sellest, et saaks segamatult, täiesti üksi populaarseid kohti nautida ning tänu ühele naisele võib see võimalikuks saada.

Naine nimega Jeneseis jagas TikTokis põnevat videot Itaaliast, Roomas asuva populaarse Trevi purskkaevu juurest ning ta näitab, kuidas purskkaevu ümbrus erinevatel kellaaegadel välja näeb. Videos on näha, et juba kella kuue ajal hommikul on vaatamisväärsuse juures üsna palju inimesi, kes hommikuvalguses veevulinat naudivad. Vähem kui tund aega hiljem on purskkaevu juurde kogunenud veelgi rohkem turiste ning paljud võtavad seal vaba hetke, et ilusaid pilte jäädvustada.

Kuigi videos nähtud rahvamass oli juba hommikusel ajal üsna suur, muutus õhtul kella viie ajal purskkaevu juures kõndimine peaaegu võimatuks. Inimeste trügimine on lausa hirmutav ning õhtu edenedes jõudis vaatamisväärsuse juurde veelgi rohkem turiste. Videos on ka üks armas hetk, sest õhtul kella poole kaheteistkümne paiku sattus Jeneseis ühe mehe kõrvale, kes oli just oma naisele abieluettepanekut tegemas. Romantiline hetk liigutas kõiki kohalolijaid ja nad elasid rõõmuga armunud paarile kaasa.