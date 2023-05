Hädas mees: ma ei taha reisidel oma abikaasat pidevalt pildistada

Mees kirjeldas, et alati kui nad reisil mõnda uut kohta külastavad, tahab naine, et temast kohe pilti tehtaks. Kui mees aga viisakalt oma abikaasast pilte teeb, saab ta pragada selle eest, et pildid on koledad ning mees ei pingutanud piisavalt. Mehe sõnul kestab selline protsess seni, kuni naine on piltidega rahul.

Postituse kirjutanud mees selgitas, et ta on küll palju reisinud ning armastab uute kohtade avastamist, kuid ta pole kunagi varem puhkustel pildistamisega tegelenud. Ta tunnistas, et talle meeldib viibida hetkes ning kogeda vahetult kõike ümbritsevat, kuid nüüd ei saa ta seda enam nautida.

Kirjutises ütleb mees, et ta tunneb, et jääb reisides olulistest kogemustest ilma, sest tema abikaasa jaoks on kõige olulisem kulutada aega ideaalse pildi saamisele. Kuna naine on mehe pildistamisoskusi varem palju kritiseerinud, on püüdlik mees üritanud teha paremaid pilte, et fotode tegemine liiga kaua aega ei võtaks. Siiski nimetab abikaasa neid pilte inetuteks ning mees on hakanud vaikselt kannatust kaotama.