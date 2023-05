SUUR EHMATUS ⟩ Paar leidis oma kohvrist hirmutava kaasreisija

31-aastane James Mugridge ja tema elukaaslane Emma Forrester leidsid oma kotti lahti pakkides niivõrd hirmutava üllatuse, et hakkasid suurest ehmatusest üle keha värisema. Mees meenutab, et päev pärast seda, kui nad Mehhiko reisilt koju jõudsid, otsustas ta riideid lahti pakkima hakata. Ta lappis riideid enesekindlalt tagasi kappi, kui märkas koti küljes suurt tarantlit.

Selgub, et paaril on ka oma teooria selle kohta, kuidas ämblik nende pagasisse sattus. Emma räägib, et nad ööbisid Mehhikos Yucatani poolsaarel, mis on tuntud oma mitmekesise džungli poolest. Kirevaid loomi ja putukaid nägi paar isegi hotellis olles, sest hotelli basseini läheduses olev sein oli erinevate olenditega kaetud ning nad kahtlustavad, et sealt väike tarantel nende kotti sattuski.