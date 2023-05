Naine jagab nippi, kuidas reisil pidutsedes ebameeldivaid mehi eemale hoida

23-aastane Mikaela Testa jagas oma skeemi üksikasju TikTokis, tunnistades, et kuigi igale mehele peaks piisama lihtsalt «ei» ütlemisest, on üks väike ese, mis nagu imeväel tüütuid mehi temast eemale hoiab, kirjutab Tyla.

Naine räägib, et nii tema kui ta parimad sõbrannad kandsid Bali reisil õhtul väljas käies võltsitud kihlasõrmuseid. Väike tagasihoidlik sõrmus vasaku käe sõrmes võib küll tunduda ebaoluline detail, kuid naise sõnul sai ta sel viisil sõbrannadega segamatult pidutseda.

Testa arvab, et kuna mehed austavad teisi mehi rohkem kui naisi, siis kui naine näitab välja, et on kihlatud, jätavad uudishimulikud mehed nad kergemalt rahule. Naised veetsid suurema osa õhtust lihtsalt sõrmustega poseerides ja lõbusalt kihlust teeseldes, kuid siiski pidid nad ehet ka soovimatu tähelepanu tõrjumiseks kasutama.

Võib tunduda imelik, et mõned naised tunnevad, et peavad teesklema, et nad on kihlatud, selleks et mees enam huvi välja ei näitaks, kuid vahel on see hea moodus, kuidas mõnusalt vaid oma sõbrannadega aega veeta.