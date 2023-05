ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Käivad Eesti Muusika Päevad . Selle festivali raames saab kuulda eesti heliloojate uusimat loomingut. Kavas on eri žanritest muusikud ja kombineeritakse erinevaid kunstiliike.

Tallinna lähedal Vanamõisa karavanipargis toimub karavanimess , mis toob kokku valdkonna suuremad ja väiksemad tegijad, karavaniturismi entusiastid ning inimesed, kes seda põnevat maailma alles avastavad. Messiga samaaegselt toimub suur rahvusvaheline karavanituristide kokkusaamine CaravanTreff. Messilt leiab nii maailmakuulsate kui väiksemate brändide matkaautode ja haagissuvila mudelid ning kohal on karavani tarvikute, seadmete ja teenuse pakkujad. Lisaks on messil eksponeeritud ratastel majad ja minimajad, saab soetada mitmesugust matkavarustust ning tutvuda erinevate kämpingute ja reisisihtkohtadega.

Laadafännidele on seekord kaks magusat pala: Kevadlaat toimub Tartus ja lisaks ka Vanamõisas . Mõlemas kohas ootab lai valik istikuid ja taimi, aiatarbeid, käsitöökaupu, maitsvaid toite ja jooke, riideid ja palju muud.

Kihnus toimub Räimeretk , kus saab maitsta kohalikke räimeroogi, on avatud Kihnu talud ja ärid, toimub Kihnu käsitöö- ja toidulaat koos õpitubadega.

Kuhu minna sportima?

Kas oled käinud Ida-Virumaal SeiklusFestil? Festivali raames saab osa võtta Seiklusmaa karikast ja seiklusmessist. Karikas on orienteerumine ja punktide kogumine Küttejõu karjääris. Karika rada annab hea võimaluse avastada selliseid kohti, kuhu muidu omal käel ei läheks. Kiviõli seikluskeskuse messiala on paras orienteerumiseks ja seikluslike ülesannete lahendamiseks peredele ja sõpruskondadele. Festivalile on oodatud üksikkülastajad, pered, sõpruskonnad ja ettevõtete kollektiivid.