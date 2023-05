Eestlanna narkokogemus Hollandis: külm hakkas ja kõht läks tühjaks!

Nüüd on ilmselt koht, kus pean oma kanepikogemusest rääkima. Ma olen pikalt teadnud, et kanepisuitsetamine võib skisofreeniat põhjustada, juhul kui sul selleks soodumus on. Ja mitte et mul otseselt väga tõsine soodumus oleks, lihtsalt minu geenid viitavad sellele, et kõige hullem üldjuhul juhtub. Kaugelt, väga kaugelt, on Juhan Liiv mulle sugulane, ja noh, tema skisofreenia tegi tast lausa Poola troonipärija. Ja mina küll Poola printsessina end tunda ei tahaks, ma ei tahaks ühegi riigi printsess olla. Need peavad kontsaga kingi kandma ja puha…

Lisaks kartsin, et äkki pöörab kanep mu aju tarbimise ajal täiesti sassi. Küll on räägitud juhustest, kus mõni on kõrgelt alla hüpanud või kuradikesi näinud. Ma elan teisel korrusel, jama ju, kui ma sealt enda arvates graatsiliselt ingli kombel alla liuglen, aga tegelikkuses alla hüpates jala murran.