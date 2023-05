HIRMUS AVASTUS ⟩ Kodumajutusse pidutsema läinud naised leidsid sealt midagi šokeerivat

Kanadast pärit naine Kennedy Calwell jagas TikTokis videot, milles ta kirjeldas õudusttekitavat juhtumit, mida ta oma ööbimiskohas koges. Calwell rääkis, et olid sõbrannadega broneerinud kodumajutuse, kus nad saaksid üheskoos tähistada sõbranna 30. sünnipäeva. Pidustusi rikkus aga ühe sõbranna paranoilisus, kes arvas, et neid jälgivad ruumides salakaamerad, kirjutab Honey .

Paanikas naised võtsid seejärel ruttu ühendust politseiga, kes leidis tubadest teisigi kaameraid ning saatis need analüüsile. Calwell sõnas, et õudne avastus tekitas temas hirmu, sest duši poole suunatud kaamera filmis ilmselt ka seda, kuidas naised eelmisel õhtul ennast pesid.

Airbnb, mille kaudu majutus broneeriti, reageeris sündmusele ning ütles avalikus avalduses, et nad keelavad varjatud kaamerad ning uurivad naiste väiteid. Lisaks teatasid nad, et ööbimiskoha broneerinud naised saavad ka kogu raha tagasi.

Calwell kirjutas hiljem oma video kommentaaridesse ka pisut lisainfot, selgitades, et maja omanikud väitsid, et nad ei teadnud kaameratest mitte midagi, kuid nad on varem ühele kindlale inimesele korteri pikaajaliselt välja üürinud. Ehmatava loo lõpetab naine hoiatusega, et kõik inimesed, kes ööbivad kodumajutustes peaksid alati ettevaatlikud olema ning oma paranoilisi sõpru kuulama.