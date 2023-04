LÕUNAMAA ⟩ Khmeeride riik kui lihvimisel olev turismipärl

Päris demokraatiat pole Kambodžas siiani. Vietnam, mille väed 1979. aasta lõpus punakhmeerid võimult minema ajas, okupeeris riiki mõnda aega, olemata ka ise demokraatia etalon. Alates 1985. aastast juhib riiki peaminister Hun Sen, kes on koos Rahvaparteiga alates 1992. aastast kõiki valimisi kontrollinud. Tegemist on n-ö tavalise autoritarismiga, mida Aasias sageli kohtab. Kuningas Norodom Sihamoni võim on rituaalne, aga tema lossid ja varanduse näitused on suur osa riigi turismiatraktsioonidest.