MILLINE ÜLLATUS ⟩ Hotelli vea tõttu segas mehe und šokeeriv võõras

Suurbritanniast pärit Mason Sanders väidab, et 17. märtsi öösel äratas teda keegi võõras, kes kolistas valjult tema toas. Mees, kes ööbis Hunton Parki neljatärnihotellis, eeldas, et tundmatu inimene on tegelikult tema elukaaslane, kes hiliselt töölt lõpuks tuppa jõudis. Ta mõistis siiski üsna kiiresti, et tegemist oli täiesti võõra mehega, kirjutab LADBible.

24-aastane Sanders kirjeldas, et kui ta öösel voodis ärkas, sirutas ta oma käe välja, arvates et tema partner on lõpuks magama tulnud. Mehe šokk oli suur, kui tema kõrval lamas poolpaljalt hoopis üks võõras purjus mees.

Ta ütles, et hakkas mehe peale karjuma ning selle peale hüppas purjakil võõras ruttu püsti. Sanders saatis mehe kohe toast välja, kuigi tundmatu mees ei väljunud ruumist kiiruga ning peatus enne vannitoas, et seal oksendada. Seejärel haaras ta ruttu oma riided ning jooksis aluspesus hotellist välja.

Ärritunud ööbija läks kohe hotelli töötajatele olukorrast rääkima, kuid ta polnud rahul sellega, kuidas hotell juhtumiga tegeles. Nad pakkusid mehele tasuta tuba ning olid valmis kinni maksma mehe eelmise õhtu baariarve. Hotelli käitumine ei olnud mehe arvates siiski piisav ning nüüd soovib ta ette võtta juba suuremaid samme ning pöörduda kohtu pole.

Pettunud külastaja ei suutnud uskuda, et administraator andis ilma pikemalt mõtlemata täiesti võõrale inimesele tema toa võtme. Sanders selgitas, et temas tekitas eriti suurt hirmu mõte, et võõral inimesel oleksid võinud olla kurjad kavatsused ning olukord oleks veelgi hullemalt lõppenud.