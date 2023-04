PEESITAMISEL ON LÕPP ⟩ Tuntud Kreeka rand on sel suvel turistidele suletud

Zakyntose saarel asuv Navagio rand on turistide jaoks väga populaarne sihtkoht ning on paljude lemmik ilusate vaadete tõttu. Rannas asub ka tuntud Zakynthose laevavrakk, mille tõttu nimetatakse piirkonda ka laevahuku rannaks.

Navagio rand. Foto: Shutterstock

Üsna pea ei saa ranna imelisi vaatamisväärsusi enam nautida, sest uute reeglite järgi keelatakse ligipääs lahele nii mere kui ka maismaa kaudu. Keeld kestab terve suve kuni oktoobri lõpuni.

Kohalike teadete kohaselt on keelu otsustanud määrata ametnikud, kuna piirkonnas on maalihkeoht. Siiski viitavad mõned uudised sellele, et piirkonna läheduses on võimalik teha paadisõitu, et kuulsat laevavrakki kaugelt vaadata.

Zakynthose laevavrakk. Foto: Shutterstock

Zakynthose saarel on siiski veel mitmeid uhkeid randu, mida turistid sel suvel külastada saavad. Lisaks on saar kuulus ka oma rajude pidude poolest. Sellele on palju kaasa aidanud saart suurte massidena külastavad briti turistid, kes on seal metsiku pidutsemisega kurikuulsaks saanud.

Turistid ja kohalikud on isegi kurtnud, et piirkonnas liigub liialt palju inglasi, kes on oma agressiivse käitumisega tõrjunud saarelt välja kõik, mis on kreekapärane. Üks pahur puhkaja jagas Tripadvisoris oma kogemust, kirjutades, et briti turistid on saate hävitanud ning nad rikuvad saare ilusat Kreeka pärandit. Lisaks mainis pettunud turist, et piirkond on täis sekspoode ja pubisid ning kõikjal on häirivalt palju rahvast.