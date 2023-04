VÕIMSAD PILDID ⟩ Mehe suguorganit meenutavad kivimoodustised naerutavad turiste

Kuigi Istanbul ja Antalya võivad tänu odavatele ööbimispaikadele olla paljude turistide lemmikpaigad, on ka Kapadookia piirkonnal väga palju pakkuda. Seal asuv Göreme linn meelitab külastajaid eelkõige oma ainulaadse maastikuga. Üks kõrbetaoline org tekitab turistides siiski eriti suurt huvi kivimoodustiste naljakate kujude tõttu, kirjutab Daily Star.

Armastuse oruks nimetatud ala on tuntud just oma suurte fallosekujuliste kivimite poolest, millest mõned võivad ulatuda kuni 40 meetri kõrgusele. Tegelikult reisivad igal aastal tuhanded inimesed orgu peamiselt selleks, et nautida imelisi vaateid. Orus paiknevad kivimoodustised on justkui koonusekujulised korstnad, mille tippudes on seenemütse meenutavad kivistised.

Armastuse org. Foto: Shutterstock

Maavälise ilmega maastik on tekkinud 60 miljoni aasta jooksul vulkaanipursete ja erosiooni tulemusel. TripAdvisori veebilehel kirjutasid puhkajad, et piirkonnas on lausa vapustav maastik, kuid neile pakkusid nalja fallosekujulised kivimoodustised. Üks mees lisas kommentaaridele, et Armastuse org on täiesti ideaalne paik neile, kellel on suur soov näha hiiglaslikke kivist peeniseid.

