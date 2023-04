Reisija sõnul pidi tema pere ülekaalulise mehe tõttu lennukis eraldi istuma

John James kirjeldas oma Instagrami kontol juhtumit, mis tekitas paljudes inimestes väga vastakaid tundeid. Mees jagas, et nad olid perega lahkumas Bahama saartelt ning ta oli tagasilennule ostnud esimese klassi teise rea kõik neli istekohta. Lastega reisinud pere oli planeerinud oma istekohad nii, et üks laps sai istuda enda istmel ning teised kaks olid täiskasvanute süles, vahendab Tyla .

James arvas, et probleem oli kindlasti ülekaalulises mehes, kes tema kõrval istus ning kelle suure kehakaalu tõttu ei saanud ta kuskil mujal istuda. Seetõttu eeldas James, et pere keeruline olukord oli põhjustatud sellest mehest.

Solvanguid täis postituses arutles James pikalt ülekaalulise mehe tervise ja keha üle ning sõnas, et tema kõrval istunud reisija kannatab toidusõltuvuse all ja vajab abi. James selgitas, et tema eesmärk ei ole siiski mehe tundeid riivata, vaid vahel on kasvamiseks vaja kuulda valusat tõde.

Redditis postitust kommenteerinud inimesed olid mehe avaldustest šokeeritud ning arvasid, et James läks üle igasuguse piiri. Üks kommenteerija kirjutas, et meest häbistada on täiesti ebavajalik ning see on ebameeldiv, kuidas inimesed panevad teisi oma keha pärast halvasti tundma lihtsalt selleks, et neid tervislikuma eluviisi poole suunata.