ANA otsustas hiiglasliku hinnaeksituse raames väljastatud piletid siiski tühistada

Bloomberg on kirjutanud mehest nimega Herman Yip, kes ostis pileteid 17000 dollari eest (seega ilmselt umbes poolsada tükki), olles ise kindel, et on soetanud lende veerand miljoni dollari väärtuses.

Esialgu teatas ANA, et otsuse langetamiseni jäävad piletid kehtima, vahendab Straits Times, kuid 25. aprillil teatas ANA siiski, et piletid tühistatakse ja reisijatele makstakse raha tagasi. Straits Times on intervjueerinud ka piletomanikke, kes on häälekalt väljendanud oma pettumust. Teadaolevalt jõudsid mõned reisisellid piletitega siiski juba lendama minna.