Eestlanna Annapurna mäeahelikus: «Hingata pole võimalik ja kõik tatistavad»

4. detsembril lendasin Bangkokist Nepali pealinna Katmandusse 3,5 tundi. Nepalis on 8 maailma kõrgeimatest mägedest, sh Mount Everest, mis on maailma kõrgeim tipp, 8849 m. Nepal on multietniline, keelne, religioosne ja kultuuriline. Ametlikuks keeleks on nepali keel. Esimene mulje Katmandust on ikka tolm, tolm, mustus, aknad läbipaistmatud, hingata pole võimalik ja kõik tatistavad. Isegi inimesed on tolmukorraga kaetud.

«Without fear or favour». Juttu oli näiteks sellest, et selle aasta 1. jaanuarist kehtestatakse RS 100 000 trahv autodele, mis ei vasta saastenormidele. See on ligi 700 eurot ja keskmine palk Nepalis on 150 eurot. Teiseks suurimaks saastatuse allikaks on metsatulekahjud. Teadlased ennustavad, et hullem on veel ees, kuna Nepali talv muutub soojemaks ja kuivemaks. Õhu kvaliteet on läinud haiglate hinnangul ebatervislikust ohtlikuks. Katmandus oleks ma ise soovinud mitte hingata. Seal polnud lihtsalt mitte midagi, mis poleks paksu tolmukorraga kaetud. Septembris tabas ühte Nepali piirkonda üleujutus just saagi korjamise ajal. 20 000 perekonda sai kannatada ning 9000 perekonna majad ja põllud hävisid. Pered võtavad vilja külvamiseks laenu. Suureks probleemiks on riigis korruptsioon. Üks näide: kohalikud polnud ise võimelised oma passivormistamise avaldusi täitma ning vahendajatele tuli maksta 2-7 eurot. Nüüd on see keelatud. Veel on samas lehes kirjas, et tabati 27 000 euro väärtuses salakaupa: mobiilid, autoosad, riided.