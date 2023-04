KÄTTEMAKS ⟩ Paar jättis ööbimiskohas 25 päevaks vee jooksma

Anonüümseks jäänud paar ei olnud enne ööbimiskoha broneerimist ilmselt kontrollinud elamu täpset asukohta ning nad said suure šoki, kui avastasid, et see asub pealinna äärelinnas, mitte kesklinnas, nagu nad eeldasid. Nad plaanisid kodumajutuses viibida üsna kaua aega, kuid kui nad oma ööbimiskoha piirkonda nägid, soovisid nad oma pika peatumise siiski tühistada.