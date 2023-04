Maailma ajalugu suunanud hotell Helsingis ilmub taas pildile

1970.aastatel, kui Crowne Plaza kerkis, oli Töölö tegelikult suhteliselt uus linnaosa. Suhteliselt selles mõttes, et Toجˆoجˆloجˆ oleks nagu alati olemas olnud, see oli elav ja tegus küla juba enne, kui Helsingi sündis. 1640. aastal kolis Helsingi Vantaanjoki suudmest lõuna poole, kus asus peamiselt rootsikeelne Toجˆoجˆloجˆ. 1643. aastal kinkis kuninganna Kristina kogu Töölö ala Helsingile. Selline Töölö, millisena meie seda täna näeme, ehitati aga aga 1920.-1930. aastatel, kui Helsingi maadles probleemidega, mille põhjustas kiire rahvastiku kasv, mis tähendas pööraselt suurt nõudlust uute korterite järele. Töölö ja Helsingi südalinna ühteseks linnaruumiks sidumiseks toimus Soome ajaloo esimene linnaruumi arhitektuurikonkurss, mille võitis arhitekt Gustaf Nyströmi (kelle projekti hiljem küll üksjagu muudeti), kes kehtestas valitsevaks stiiliks põhjamaise klassitsismi koos laiade teede ja imposantsete ühiskondlike hoonetega. Nii et kui Crowne Plazat ehitati, oli kõik ümberringi mitte sajandeid vana vaid uhiuus, tänaste suurte parkide võimsad puud alles haprad oksaraod. Crowne Plaza oli osa Töölö renessanssist. Kuna ajalool on komme ennast korrata, siis 2020. aastatel on Crowne Plaza taas osa Töölö renessanssist. Arvukate avalike hoone ja kortermajade vahele on Töölösse viimastel aastatel pugenud hulk uusi kohvikuid, restorane, raamatupoode, galeriisid ja väikeseid poode ning linnaosa, kus kultuurist pole küll kunagi puudust olnud, pulbitseb uuest energiast. Tänane Töölö peegeldub hotelli interjööris niisamuti, kui ilmselt tegi seda 1970. aastate Helsingi kõige moodsam linnaosa. Kõige suurema muutuse on läbi teinud hotelli vastuvõtuala, millest on saanud glamuuriga flirtiv, ent siiski mõnusalt kodune koht, mille baar tundub taas olevat üks parimaid kohti linnas, kuhu keegi dringile kutsuda või kuhu õhtust sööma minna. Ehkki Helsingis pole puudust inspireerivatest kohtadest, kus arvuti taga kaugtööd teha, alustades linna uueks maamärgiks saanud raamatukogust Oodi ja lõpetades rea hipsterikohvikutega, on Crowne Plaza praegu veel Töölö inimeste endale hoitud saladus, kus on praegu veel külluslikult vaikust ja ruumi nii endale kui mõttelennule. Vertti Kivi peamine inspiratsiooniallikas ongi olnud maja ise ja selle 1970. aastate glamuur. Uus interjöör heliseb selle vaimuga kindlasti kokku, luksuslik õhkkond on ehk õige pisut hubasem ja ligipääsetavam selle sõna igas tähenduses, julgustades sisse astuma ka neid, kel parasjagu pole plaanis mõne vürsti või peaministriga kohtuda. Kõik on pehmem ja ümaram sõna otseses tähenduses – vaibad, ümmargused lauad, pehmed sametkatted toolidel. Tubade uut stiili võiks kirjeldada ajatuna, ent ometigi mõjuvad need väga kaasaegselt ja värskelt. Igas toa seintelt leiab abstraktsed fotod, mis lähemal uurimisel osutuvad kõik looduspiltideks, mis inspiratsiooni saanud suurtest pargist, millele osadest akendest ka vaade avaneb.