KAS NII VÕIB? ⟩ Mees ei lubanud mesinädalatel oleval paaril lennukis kõrvuti istuda

Internetis on palju räägitud sellest, kuidas peaksid inimesed lennukis viibides käituma. Sageli arutletakse ägedalt selle üle, kas inimesed peaksid kergemini oma kohti teistega vahetama või kuidas nutvate lastega lennu ajal hakkama saada. Üks mees jagas Redditis oma lugu mis keskendub just esimesele, kohtade vahetamise teemale, kirjutab Tyla.

Reisija kirjutab, et üks noorpaar oli teel oma mesinädalatele, kui värskelt abiellunud mees küsis tema käest, kas ta saaks temaga kohad ära vahetada, et ta saaks oma naise kõrvale istuda. Keskmisel kohal istunud mees jäi aga endale kindlaks ning ütles viisakalt, et soovib siiski enda valitud kohal istuda.

Ta põhjendas oma otsust sellega, et talle ei meeldi, kui ta vahekäigu pool istudes inimestega kokku põrkab. Mees ütles, et alati, kui ta vahekäigu ääres istub, põrkab keegi talle vastu ning ühel korral sai tema küünarnukk väga kõvasti haiget, sest sai stjuardessi toidukärult löögi. Ta lisas, et see oli tema kolmest lennust alles teine ning see lend oli kõige pikem, seetõttu tahtis mees olla kindel, et ta saab lennu ajal rahulikult magada ja lõõgastuda.

Reisile sõitnud paar ei olnud mehe otsusega rahul ning nad proovisid veelgi meest veenda, et ta siiski oma koha loovutaks. Kõige tipuks üritasid nad üles keerata tüli, nagu oleks keskmisel istmel istunud mees nende mesinädalad ära rikkunud.

Mees küsis seepeale Redditi foorumilt, kas ta käitus tõesti valesti, kui oma kohast loobuda ei soovinud. Tema sõnul heitsid ka teised inimesed lennukis temale kurje pilke, mis tekitas mehes palju ebamugavust.