ÕUDUSUNENÄGU ⟩ Stressis ema: meie villa basseinivee temperatuur oli vaid 24 kraadi

Suurbritannia linnast Romfordist pärit Gulnara Adomene rääkis, et broneeris koos oma sõbra Luda ning nende mõlema lastega puhkuse rannaäärses villas Hispaania saarel Lanzarotel. 40-aastane naine ütles, et ta planeeris kuude kaupa seitsmepäevast puhkust, kuid muutus sihtkohta jõudes üsna pea närviliseks ning leidis majutuskohas mitmeid suuri vigu. Kõige suuremaks murekohaks pidas naine aga basseinivee temperatuuri, sest maja omaniku sõnul oleks pidanud vesi olema vähemalt 30 kraadi, kuid naise väitel oli see vaid 24 kraadi, vahendab Tyla .

Naine jagas, et nad jõudsid broneeritud villasse õhtul kella üheksa paiku ning maja omanik oli siis ka kohal, et uutele ööbijatele ruume tutvustada. Adomene sõnul näitas omanik talle maja ning basseini, kuid kui naine käe basseinivette sirutas, tundis ta, et vesi on veidi külm. Ta küsis omanikult, mitu kraadi vesi hetkel on ning omanik selgitas, et kuigi õhtusel ajal on veetemperatuur umbes 25 kraadi, siis päeval ulatub see kuni 32 kraadini.