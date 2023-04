EBAÕNN ⟩ 72-aastane mees jäi võõrasse riiki lõksu, sest kruiisilaev unustas ta maha

Kohalikud arstid aga arvasid, et mehe vanuse ja muude terviseprobleemide tõttu ei tohiks ta Filipiinide pealinna Manilasse lennukiga lennata ning Capel oli sunnitud paadiga riigi pealinna sõitma. Sealt lubati ta siiski meedikute järelvalve all lennukisse ning keerulisse olukorda sattunud reisija jõudis koju Ühendkuningriiki rohkem kui kuu aega hiljem, 7. aprillil.

Pensionär Christopher Capel ütles, et arstid kes ta koju tõid, olid väga toredad ning neile ei oska ta midagi ette heita. Küll aga tunnistas mees, et arstid olid segaduses, miks nad teda saatma peavad, sest tal ei olnud tegelikult midagi viga. Ta tunnistab, et ta ei mõista kruiisilaeval olnud arsti käitumist, sest ta ei vaadanud meest isegi läbi. Capel arvab, et arst oleks pidanud teadma, et haiglauuringud võtavad omajagu aega ning selle tõttu ei pruugi mees laevale enam tagasi jõuda.

Hätta sattunud mees ei mõista ka seda, miks reisifirma teda kohutavalt haigeks tembeldab, kuigi tegelikult pole tal peale diabeedi suuri tervisehädasid. Ta sõnab, et kui ta tõesti nii haige on, nagu väidetakse, siis sooviks ta sellest rohkem teada ning näha ka meditsiinilist aruannet. Siiani pole mees siiski ühtegi tõendust näinud. Mees on oma terviseprobleemid aga kätte võtnud ning teatanud, et plaanib varsti täielikule läbivaatusele minna.