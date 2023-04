KAHJUTASUKS MILJONID ⟩ Kruiisil hukkunud mehe surnukeha säilitati morgi asemel laeva külmkapis

Seaduse järgi oleks pidanud surnukeha olema surnukuuris või kui see pole võimalik, oleks tulnud Jonesi surnukeha piisavalt sageli kontrollida, et tagada selle seisukord. Hagis heidetaksegi laevakompaniile ette, et Roberti naisele, lastele, lapselastele ja sõpradele ei antud võimalust temaga matustel väärikalt hõvasti jätta, mis on osa tema perekonna kultuurist.