LAPSED LENNUKIS ⟩ Stjuardess paljastab, mida ta energilistest mudilastest tegelikult arvab

Ta meenutas, et kord oli ühel tema lennul ema, kes soovis oma nelja-aastasele lapsele kolme suhkrukotikesega magustatud kohvi. Kneitzi sõnul ei tohi meeskonnaliikmed reisijate palvetest keelduda ning ta oli sunnitud lapsele kohvi serveerima. Kuigi stjuardess oli ema soovist šokis, ei olnud ta üllatunud, et üsna peagi muutus lapse käitumine metsikuks.

Caroline Kneitz pole aga ainus lennusaatja, kes annab nõu vanematele, kes oma lapsi lennukisse kaasa võtavad. Üks salongiteenindaja ütles, et tegelikult võiksid ka teised lennul olevad reisijad last korrale kutsuda, sest siis on sellel palju suurem mõju. Ta sõnas, et lapse jaoks on keeld palju tõsisem, kui tema poole pöördub võõras inimene.

Wizz Airi lennufirma meeskonnaliige soovitas lastega reisides hoolikalt valida, kus asuvad istekohad. Ta soovitas valida istekohad targalt ning siseneda lennukisse strateegiliselt. Ta jagas, et lennuki esi- ja tagaosas on alati kõige rohkem liikumist, sest seal asuvad tualettruumid. Seetõttu on need laste jaoks kõige paremad kohad, sest siis on lapsel palju mida uurida ning ta ei hakka igavusest ebaviisakalt käituma. Lisaks arvas ta, et vanem peaks tundma oma lapse iseloomu piisavalt palju, et ta oskaks lennureisi planeerides eeldada, mis võib last häirida või hoopis tema meelt lahutada.