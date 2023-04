ETTEVAATUST ⟩ Seda tehes ajad hotelli personali lihtsasti endast välja

Kui hotelli külastaja tellib toateenindusega oma tuppa toitu, on tavaline, et mustad nõud jäetakse hiljem ruumi ukse taha, et koristajad saaksid need ilma probleemideta kokku korjata. Juhul, kui koristajad pole teisiti öelnud, siis ei ole hea seda teha, sest nii tekitavad koridoris vedelevad mustad nõud palju ebamugavust, vahendab Honey.

Etiketiekspert Myka Meier ütles, et määrdunud nõud on koridoris koledad ning takistavad inimeste liikumist. Selle asemel, et nõud ukse taha jätta, soovitab naine helistada toateenindusele ja paluda neil nõud ära viia.

See aga ei tähenda, et hotellis viibides ei tohiks enda järelt koristada. Kuigi hotellitöötajate ülesandeks on tube korras hoida, ei ole siiski viisakas endast suurt segadust maha jätta. Oluline on veenduda, et ruum jääb vaatamata kõigele korralikuks ning toas viibides tasub järgida hotelli juhiseid rätikute ja voodipesude hoiustamise kohta.

Lisaks sellele, et segamini tuba jätab halva jälje inimese mainele, võib see ka personalile üsna masendavalt mõjuda. Meieri arvates on toa kohutavasse seisu jätmine kiire viis, kuidas hotellis töötavaid inimesi ärritada. Ta soovitab hotellituba enne lahkumist kergelt korda teha ning kasutatud rätikud konksude otsa rippuma jätta.