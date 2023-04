ÜLLATAV ⟩ Lennukite väikesed, kuid olulised detailid, mis reisijatel märkamata jäävad

Istmete küljes olevate laudade kinnitused, mis avanevad ainult ühes suunas

Üks korralik turvaelement on kandikut Istme seljatoe küljes hoidev riiv, mis avaneb vaid ühes suunas lükates. See võib tunduda üsna väike asi, kuid evakueerumisel võib see päästa elusid. Lennufirma Swiss Airlines paljastas pisikese detaili saladuse oma TikToki kontol, näidates, et tavalises istmereas saab riivi lükata mõlemale poole. Vaid avariiväljapääsu juures olevas reas saab riivi lükata ainult ühele poole ning see lahendus on selleks, et vältida hädaolukorras laua ootamatut avanemist.

Tiivakonksud

Paljud inimesed ei pruugi seda märgata, kuid lennuki tiibadel on palju rohkem turvaelemente, kui võiks arvata. Nende hulka kuuluvad ka tiivakonksud, mis on pisikesed kollased augud pikki lennuki tiibasid. Neid kasutatakse stjuardesside abistamiseks üle tiibade evakueerumisel ning neid on vaja päästeparvede kinnitamiseks lennuki külge.

Alumiiniumteip

Turvaelement, mis reisijaid regulaarselt hirmutab on alumiiniumteip, mis näeb välja palju vähem turvaline, kui see tegelikult on. Kui lennuki pardale minnes tundub, et lennuk on kaetud kleeplindiga, pole vaja tegelikult muretseda. Lennuk ei lagune laiali, vaid enamasti parandatakse teibiga pindmisi kahjustusi, näiteks kasutatakse seda koorunud värvi puhul. Siiski ei tähenda see, et lennukil oleks mingisuguseid tehnilisi probleeme.

Mustad kolmnurgad

Ehk on lennukis reisinud inimesed märganud, et salongi seintel on pisikesed mustad kolmnurgad. Need ei ole sinna niisama soditud, vaid täidavad väga olulist eesmärki. Need kolmnurgad on seal selleks, et lennuki meeskond saaks õigest aknast kontrollida, kas lennuki klapid ja liistud on ikka õiges kohas.