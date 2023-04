REISI LASTEGA MURETULT ⟩ Kindlustusfirma hoiatab puhkusereisidel esinevate viirushaiguste eest

Üheks sagedasemaks mureks lastega reisides on Köötsi sõnul kõrvapõletikud, mis sageli on tingitud sellest, et lapsed veedavad soojamaareisidel kaua aega vees ja vesi satub kõrva. Külmetuste kõrval on ERGO praktikas kahjuks sagenenud ka palju tõsisemad juhtumid, millele järgneb pikk haiglaravi ja kümnetesse tuhandetesse ulatuvad ravikulud.