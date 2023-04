Piloot andis reisijatele hea nõuande, mis muudab täielikult suhtumist lendamisse

Sotsiaalmeediaplatvormil Reddit kirjutas üks anonüümseks jääda sooviv reisija, et on alati lendamist kartnud, kuid üks lahke piloot aitas tal sellest hirmust üle saada. Lennuki juht oli murelikule lendajale öelnud, et ta peaks suhtuma lennukitesse samamoodi nagu paatidesse. Piloot soovitas reisijale, et järgmisel korral, kui lennuk turbulentsi tõttu väriseb, tasub mõelda, kuidas ta käituks siis, kui paat hüppaks mõne laine pärast, kirjutab Daily Star.

Lisaks ütles ta, et kui selline mõte siiski hirmu ei vähenda, võiks reisija vaadata lennusaatjaid ja näha, et tema jaoks on see täiesti tavaline, võibolla isegi igav. Redditi postituse teinud mees kirjutas, et see nõuanne muutis tema suhtumist lendamisse niivõrd drastiliselt, et ta sai peaaegu kohe oma hirmust üle.

Lihtne nõuanne sai sotsiaalmeedias kiiresti populaarseks ning tuhanded inimesed nõustusid jagatud nippidega. Üks inimene kommenteeris, et ta vaatab tihti lennukis salongipersonali. Kui tundub, et neil on igav, siis pole vaja millegi üle muretseda. Kui aga lennusaatjad paistavad närvilised, siis on põhjust ettevaatlik olla.

Palju lennanud reisija aga kirjutas, et mõned aastad tagasi aitas üks tema kõrval istunud mees tal lennuhirmust üle saada, rääkides oma kogemusest sõjaväe lennuki piloodina. Ta rääkis paanikas lendajale, kuidas lennukitel on mitmed varuvariandid turvalisuse tagamiseks ning kui tema ei muretse, siis ei pea ka tema kõrval istuv inimene hirmu tundma.