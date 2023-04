RIIDEID POLE VAJA ⟩ Keskealine abielupaar reisib ümber maailma täiesti alasti

Enne alasti puhkustel käimist arvas paar, et nudismiga tegelevad inimesed kuuluvad justkui salajasse rühmitusse ning nende tegevustel on tugev seksuaalne alatoon. Nüüd on nende arvamus siiski muutunud ning Fiona usub, et alasti olemine on aidanud parandada tema lapsepõlves kogetud haavu.

Alates esimesest alasti ujumas käimisest Kreekas on nad kulutanud peaaegu 17 000 eurot, et reisida üle terve maailma, külastades nudiste vastuvõtvaid piirkondi. 2008. aasta aprillis reisisid Fiona ja Michael Prantsusmaale, Portugali ja Hispaaniasse, kus nad leidsid palju ilusaid kohti, mida täiesti alasti nautida saab.

«Loodame külastada võimalikult paljusid naturistidele mõeldud kohti, sealhulgas Taid ja Gröönimaad ning kavatseme välismaale ka pensionile jääda,» ütles Fiona. Paar tunneb ennast paljana lausa nii mugavalt, et nad on isegi oma kodu tagaaias alasti ning nad ei hooli sellest, et nende naabrid võivad neid näha.

«Meie naabrid olid alguses šokeeritud, kuid mõne aja pärast harjusid nad sellega ära ja julgesid ka nudismi kohta küsida,» jagas Sussexist pärit Fiona. Naine rääkis, et tema elu on paljana ka palju mugavam. «Mul palju lihtsam vannituba puhastada ning ma ei pea muretsema, et valgendi mu riietele plekke jätab,» rõõmustas ta.

Kuigi nende sõbrad, perekond ja naabrid näivad Fiona ja Michaeli elustiili aktsepteerivat, ei ole kõik nendega samal meelel. Naine tunnistas, et suuremad probleemid tekkisid siis, kui nad käisid alasti jalutuskäigul. Fiona sõnul kutsusid paljud inimesed neid pervertideks või kahtlustasid, et nad tahavad midagi halba teha. Naine aga ütleb, et inimesed käituvad nii vaid iseenda ebakindluse tõttu ning Ühendkuningriigis on rahumeelselt alasti ringi käimine täiesti seaduslik.

Nüüd jagab paar oma seiklusi ka sotsiaalmeedias, et jagada naturismi eeliseid. «Me ei taha kõiki sellesse usku pöörata, kuid tahaksime, et nudismi Ühendkuningriigis aktsepteeritaks,» lausus naine. Ta lisas: «Kui me suudame oma elustiili paremini selgitada, saame julgustada rohkem inimesi oma kehas enesekindlaks saama. Kui ma peeglisse vaatan, ei märka ma enda juures mitte ühtegi viga. See on lihtsalt minu keha ja ma olen selle üle uhke,» tunnistas naine.