ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Mida teha looduses?

Kuhu minna sportima ja mida teha perega?

Tule koolivaheaja üritusele Tallinna Teletorni. Pered on oodatud ka KUMUsse, kus tehakse lühitutvustus näituse « teamLab. Hõljuvad õied igavikumeres » kohta.

Spordihuvilistel on kaks suurt valikut: Rakveres toimub Vallimäe jooks ning Lõuna-Eestis Võhandu maraton .

Mis kontserdid tulemas on?

Muusikasõpru rõõmustab Jazzkaar , mille raames toimub ka tasuta kontsertide päev . Viljandis toimub Jazzkaareke ning Festival Credo raames esineb Narvas Gruusia Patriarhaadi koor Basiani . Lõuna Eestis toimub aga XXVII meestelaulu päev ning Jõhvis kontsert nimega Rhythms of Doubt . Esinevad Theodor Sink (tšello) ja Momir Novaković (akordion).

Millist näitust võiks vaatama minna?

Adamson-Ericu muuseumis on üleval näitus «Puude taga on mets». Lennusadama uusim näitus «Venezia» annab haarava ülevaate Veneetsia vabariigi tõusust, kõrgajast ja langusest ning linna tänastest heitlusest merepinna tõusu ja massiturismiga. Tallinna Teletornis on meremaalide näitus ning Pärnus näeb Eesti Tervisemuuseumi näitust heaolust, vaimsest tervisest ja tasakaalust.