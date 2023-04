Lennukompanii äpardus lasi osta äriklassi kauglende kolmesaja euroga

Jaapani lennukompanii All Nippon Airways (ANA) müüs nädala algul oma tulevaste lendudele äriklassis väga palju pileteid, kuid paraku küll sisuliselt nullhinnaga. Nimelt oli lennufirma teinud Indoneesiast algavate lendude hinnastamisel vea, mistõttu äriklassi lendudele näiteks Kanadasse, USAsse ja Mehhikosse sai edasi-tagasi pileteid alates 300 dollarist, kirjutab Bloomberg . See hind sisaldas edasi-tagasi lende Jakartast Jaapanisse ja sealt üle Vaikse ookeani Ameerika mandrile, kõiki lennujaamamaksusid ja teatud puhkudel ka partnerkompaniide lendusid.

Star Alliance liige ANA on teatanud, et otsustab eksitushinda aktsepteerida, mis tähendab seda, et kõik, kellel õnnestus pilet osta, saavad sellega ka lennata.