KARJUV EBAÕIGLUS ⟩ Oma kohale istumisest keeldunud naisega juhtus lennukis midagi ootamatut

Sotsiaalmeedias lugu kirjeldanud mees ütles, et juhtunu tekitas temas vastikust. Tema arvates oleks pidanud paremat kohta pakkuma hoopis mehele, kelle kohal naine istus. Tundus üsna ebaõiglane, et keerulise olukorra tekitanud naine sai oma agressiivse käitumise eest hoopis tunnustust.

Ka loo kommentaarides olid inimesed maruvihased ja imestasid, kuidas on võimalik, et naine oma negatiivsuse eest premeeritud sai. Mitmed kommentaare jätnud inimesed arvasid, et kui naisele sel viisil paremaid tingimusi antakse, ei muuda ta oma suhtumist ja hakkab ka teistel lendudel vastikult käituma. Mõned kommenteerijad lootsid aga, et ehk oli lennuki personali üllatav pakkumine vaid ettekääne, et naine viisakalt ja ilma suurema kärata lennukist välja juhatada.