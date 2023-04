PUHKA TASUTA ⟩ Hotell hüvitab turistidele ööbimise, kui halb ilm nende reis rikub

Renwicki hotell on käivitanud uue skeemi, mis maksab külalistele nende hotellitoa hinna tagasi, kui nende puhkuse jooksul sajab liiga palju vihma. Veebilehe hotel.com andmetel algavad hotelli tubade hinnad umbes 250 eurost, seega saab Renwicki hotelli süsteemiga reisikuludelt korralikult raha kokku hoida, kirjutab Mirror.

Hotelli sõnul saavad külastajad oma ööbimise eest kompensatsiooni, kui ilmaprognoosi kohaselt sajab linnas ajavahemikus 9.00-19.00 vähemalt kaks tundi vihma. Laisemad reisijad ei pea isegi oma raha tagasi saamiseks taotlust esitama, sest see raha tagastatakse automaatselt.

Ööbijad saavad tekstisõnumi, mis teavitab neid halvast ilmast ja raha tagasi maksmisest juba enne, kui vihm on sadanud. Selleks, et süsteemist kasu saada, peavad külalised lisama oma broneeringule «ilmagarantii», et ettearvamatud kevadilmad nende reisi ei rikuks.

Renwicki hotell teeb koostööd ilma prognoosiva ettevõttega Sensible Weather, mis kasutab ilma ennustamiseks sateliidipilte ja kliimaanalüüsi ning pakub eelseadistatud parameetrite alusel külalistele raha tagasi. Siiski on sellel ka väike miinus, sest külastajad ei saa halbade ilmaprognooside tõttu oma hotellituba tühistada.

Kui nutikad turistid sooviksid hotellis tasuta ööbida, siis on selleks parim aeg märtsis, sest siis on New Yorgis kõige vihmasem periood. «Me mõistame, kui palju planeerimist ja raha kulub puhkusele ning tahame anda inimestele võimaluse nautida stressivaba reisimist,» ütles Sensible Weatheri tegevjuht Nick Cavanaugh.