Tallinna lennujaamas pandi reisijalt kohver pihta

Sotsiaalmeedias jagab oma kogemust ahastav reisija, kes reisis märtsi viimasel päeval Sitsiiliast läbi Frankfurdi Tallinna. Kuna lend hilines, jäi tema kohver Frankfurti maha. «Kui olin Tallinnas maandunud, tuli mulle email Lufthansalt, et minu kohver saabub 01.04.2023 kell 13:00 ja see tuuakse mulle koju. Ka Tallinna Lennujaamas pagasiteeninduses kinnitati mulle, et ma ei pea muretsema, nemad hoolitsevad kõige eest! Sel hetkel ei kujutanud ma ette ka, et sellest saagast saab täielik õudusunenägu! Järgmisel päeval ootasin kodus oma kohvrit, aga mida ei tulnud, oli minu kohver. Lõpuks läksin Tallinna Lennujaama kohale ja uurisin, et kuhu mu pagas jääb. Mul oli reaalselt pool elu seal sees! Tallinna Lennujaama pagasiteeninduses tööl olev noormees kehitas ainult õlgu ja ütles, et minu pagas ei saabunud millegipärast. Ta ütles veel ka, et küll tuleb järgmise lennuga, mida muidugi ei juhtunud. Pakkusin välja, et nad vaataksid kaameraid, et kas mu kallis kohver jõudis Eestisse, selle peale mulle naerdi näkku ja öeldi, et nemad küll mingeid kaameraid vaatama ei hakka. Nad ütlesid veel, et ma oleksin rahulik ja küll see välja ilmub,» kirjeldab reisija.