Lendamine tekitab hirmu? See nipp aitab alati lennukis rahuneda

Sotsiaalmeediaplatvormil Reddit küsis üks foobia all kannatav reisija nõu, kuidas suure lennuhirmuga hakkama saada. Postituse alla laekus mitmeid erinevaid ettepanekuid, kuid ühe inimese lihtne trikk sai eriti palju toetust.

Tihti reisiv inimene kirjutas, et kasutab oma lennuhirmuga toimetulemiseks spetsiifilist tehnikat, meetodit mida nimetatakse rakendatud pingeks. Kommenteerija lisas juurde, et kasutab ise seda erinevate foobiate puhul, näiteks ka siis, kui peab arsti juures vereanalüüsi andma.

Ta sai abi oma psühholoogi käest, kes soovitas oma keha lihaseid enda kasuks tööle panna. Postitusele vastanud inimene õpetab, et rahunemiseks on vaja igat oma keha lihast tunnetada ja neid pingutada. Alustada tuleks jalalihastest, sääremarjadest ja reitest ning siis iga suuremat lihast kordamööda pingesse ajades kehas ülespoole liikuda. Sellel harjutusel pole ajapiirangut ning seda võib proovida seni, kuni paanika on möödunud.