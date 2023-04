ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Reede õhtul saab minna Lennusadamasse ööd veetma. «Öö muuseumis» on erakordne võimalus veeta terve perega seikluslik öö Lennusadamas. See avaneb vaid 2 korda aastas ja ainult mõnekümnele perele. Programm algab õhtuhämaruses, mil muuseum on tavakülastajatele suletud ja kestab hommikutundideni, kui on aeg hommikust süüa. Vahepeal saab mängida, meisterdada, lustida karnevalipeol, vaadata filmi ja uudistada põnevat näitust «Venezia – merede kuninganna».