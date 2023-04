Kuidas nautida muretut autoreisi Euroopas?

Kui reisid autoga Euroopas, siis peaksid teadma, et liikluskahjustuste hüvitamiseks on vaja vastutuskindlustust. See on kohustuslik sõlmida kõikides Euroopa Liidu riikides, välja arvatud Andorra, Liechtenstein, Norra ja Šveits. See kindlustus kaitseb sind kahju eest, mida õnnetuse korral põhjustad teistele liiklejatele, kuid see jätab katmata sinu enda autole tekitatud kahju. Seetõttu tasub kaaluda ka täiendavat kaskokindlustust, mis hüvitab kahju, mis võib tekkida sinu enda autole erinevate olukordade tõttu, näiteks liiklusõnnetuse, vandalismi, varguse või tulekahju korral. Kaskokindlustus hüvitab kahju nii sinu enda sõidukile kui ka teistele sõidukitele. Kindlustuse kaitse ulatus sõltub kindlustuslepingust, mille sõlmite.