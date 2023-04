VANUS EI TAKISTA ⟩ 81-aastased parimad sõbrannad reisisid 80 päevaga ümber maailma

Kahte naist ühendas ühine huvi reisimise vastu ja suur soov kogeda välismaal ainulaadseid kogemusi. Sõbrannade suhe muutus tugevamaks 2005. aastal, kui ka Hamby abikaasa suri. Hazelip ütleb, et nende reisi idee sai alguse paar aastat enne seda, kui nad mõlemad 80-aastaseks said. «Mul tuli idee just sellepärast, et olime varem koos välismaal reisinud,» ütles ta. «Umbes neli aastat enne 80-aastaseks saamist mainisin talle ühel päeval, et kas poleks tore 80-aastaselt 80 päevaga ümber maailma sõita,» sõnas naine.

Viimase kolme kuu jooksul on nad sõitnud kaamelitega Egiptuses, kohtunud Balil elevantidega, tantsinud Nepalis ja vaadelnud virmalisi Soomes. Vaatamata väljakutsetele, mis suur reis endaga kaasa tõi, ütlesid parimad sõbrannad, et nad lõpetasid reisi ilma igasuguste tülideta. «Oleme mõlemad iseseisvad ja väga kangekaelsed, kuid näib, et anname teineteisele palju ruumi,» ütles Hamby. «Me lihtsalt mõistame teineteist, teame, et see on hea asi, mida teeme ja austame teineteise tundeid,» arvas ta.