Masenduses naine: mu mees reisib ainult koos oma lähedase sõbraga

Postituses selgitas 40-aastane naine, et tal on imeline ja armastav abikaasa, kes on väga hoolitsev isa, aitab ka kodutöödega ja teenib piisavalt raha, et pere saaks mugavalt elada. Kahe lapse ema ütles aga, et on üks üsna suur probleem: meest pole tihti kodus. Ta kirjutas, et tema mehel on lähedane sõber, kes elab temast viie tunni kaugusel ning keda mees paar korda kuus külastab. Lisaks võtavad nad igal aastal ette mõne 4–6-päevase reisi.