Üllatavad põhjused, miks tuleb õhus olles tegelikult lennurežiimi kasutada

Muude asjade puhul on kõik selge ja loogiline. Pagas peab kinnitatult olema, et see salongis ringi ei lendaks, istmed püstiasendis ja lauad kinni peavad kinni olema võimalikult kiireks väljumiseks. Aknad olgu avatud selleks, et oleks näha, kui väljas on tegu hädaolukorraga.

Aga miks lennurežiim? Enamasti sorivad kõik mälusopist välja uduse teadmise, et sellel on seos rohke tehnikaga, mis lennukis on ja mobiiliside segada võib. Ja hädaolukorda lennukis ei soovi iial keegi. Aga kas see ka tegelikult nii on? CNN annab sellele küsimusele vastuse.

Tehnoloogia on teinud suure arengu

1992. aastal uurisid USA Föderaalne Lennuamet ja Boeing elektrooniliste seadmete kasutamist õhusõidukite häirete korral ega leidnud probleeme arvutite ega muude isiklike elektroonikaseadmetega lennu mittekriitilistes faasides. (Kriitilisteks etappideks peetakse õhkutõusmist ja maandumist.)

Kuid ootamatult peitub üks põhjuseid maapealsetes häiretes. Lennundustööstus juhib tähelepanu, et 5G traadita võrgu ribalaiuse spekter on märkimisväärselt lähedal lennunduse reserveeritud ribalaiuse spektrile. Seetõttu on mõistlik piirata mobiiltelefonide kasutamist lennukites, kuni 5G-ga seotud probleemid lahendatakse.

Aga põhjus on ka lennuki salongis!

Enamik lennufirmasid pakuvad oma klientidele WiFi-teenuseid, mis on olenevalt kliendistaatusest tasuline või tasuta.

Üks anonüümne lennusaatja on paljastanud ka vaikiva saladuse, et personali jaoks oleks ebamugav oodata, kuni reisijad oma telefonikõne lõpetavad, et küsida, kas nad soovivad jooke või midagi süüa. 200 või enama reisijaga lennukis võtaks pardateeninduse selliselt ilmatuma aja.

Lisaks veel inimeste käitumine - pidevad kõned ja videovestlused tekitavad palju müra ja võivad kaasreisijaid häirida, mis on omakorda soodne pinnas raevupurseteks ja konfliktides. Selliseid probleeme on lennu ajal kõigile ohutum vältida.