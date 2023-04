KAS OLED MÄRGANUD? ⟩ Paljud lennufirmad jätavad just nende numbritega istmeread vahele

Peamine põhjus miks mõned lennufirmad nii teevad, on üsna tavaline, kuid paljud inimesed arvavad, et tegemist on hoopis liigse ettevaatlikkusega. Siiski peavad lennufirmad just ebausu tõttu oluliseks mõned kindlad istekohad lennukis täiesti vahele jätta. Ebausk ei ole haruldane, olgu see siis seotud mustade kassidega, redeli alt läbi kõndimisega või teatud numbrite kartmisega. Nii jäetakse ka lennukites enamasti vahele read numbritega 13, 14 või 17.

Number 13 on teatavasti halb number väga mitmel põhjusel, näiteks peetakse ka 13. kuupäevale sattuvat reedet õnnetuks päevaks. Üks põhjus, miks just see number inimestele ei meeldi on seetõttu, et kristlikus pühakirjas oli Jeesus Kristuse reetnud Juudas püha õhtusöömaajal kolmeteistkümnes külaline.

Itaalia kultuuris aga taunitakse numbrit 17. Itaallased seletavad seda hirmu asjaoluga, et arv 17 on rooma numbrites XVII ning see on VIXI anagramm, mis tähendab ladina keeles «ma olen elanud». Mõned peavad seda halvaks endeks, kuna see viitab sellele, et surm on kohe nurga taga.

EuroNewsi andmetel on mitmeid lennufirmasid, kes väldivad nende numbritega istmeridu täielikult. Ryanair, Air France, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qatar Airlines, Lufthansa ja Emirates on vaid mõned lennufirmad, jätavad 13. rea vahele.